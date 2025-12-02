Sara Turetta | Il Rifugio per Animali Abbandonati in Romania che Fa la Differenza

Un viaggio straordinario che ha salvato migliaia di animali abbandonati, grazie all'impegno e alla dedizione di Sara Turetta.

Una cavalla collassata nel fango, vicina al suo cucciolo morto. Sara Turetta, fondatrice di Save the Dogs, racconta cosa ha trovato al suo arrivo nel luogo del sequestro dei cavalli vicino a Bucarest. Una scena che definire drammatica è poco: una cavalla era - facebook.com Vai su Facebook

Sara Turetta: «A 28 anni lasciai il lavoro per salvare i cani in Romania. Papà diceva che ero folle, ora mi ringrazia. Ho sterilizzato più di 44mila animali» - Così Sara Turetta, fondatrice e presidente di Save The Dogs and Other Animals Italia, definisce la scelta che nel 2002 la portò a lasciare ... Lo riporta corriere.it

In un libro la vita coi cani di Sara Turetta - 30 nella sala 1 della libreria Mondadori (corso della Repubblica 144) verrà presentato il libro ‘I cani, la mia vita’ (Edizioni Sonda) di Sara Turetta, fondatrice dell’organizzazione ... Segnala ilrestodelcarlino.it

