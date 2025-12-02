Sara Marzolino travolta e uccisa a 22 anni | L?auto andava oltre gli 80 km h il corpo volato per 26 metri Indagato il vigilante alla guida
La notte dell?incidente che ha spezzato la vita di Sara Marzolino, l?attivista di 22 anni travolta in via Buozzi a Genova lo scorso maggio, l?auto che l?ha colpita. 🔗 Leggi su Leggo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La notte dell’incidente che ha spezzato la vita di Sara Marzolino, l’attivista di 22 anni travolta in via Buozzi a Genova lo scorso maggio, l’auto che l’ha colpita viaggiava ben oltre il limite consentito. È quanto emerge dall’avviso di conclusione delle indagini notifi - facebook.com Vai su Facebook
Travolta e uccisa in via Buozzi: automobilista guidava a 90 km/h, per pm omicidio stradale aggravato - Sara Marzolino, l'attivista di 22 anni travolta e uccisa in via Buozzi a maggio, è stata colpita da un'auto che andava a una velocità tra gli 80 e i 91 chilometri orari. Segnala primocanale.it
Sara Marzolino travolta e uccisa a 22 anni: «L’auto andava oltre gli 80 km/h, il corpo volato per 26 metri». Indagato il vigilante alla guida - La notte dell’incidente che ha spezzato la vita di Sara Marzolino, l’attivista di 22 anni travolta in via Buozzi a Genova lo ... Si legge su msn.com
Incidente mortale in via Buozzi, chiuse le indagini: per il pm è omicidio stradale aggravato - Chiuse le indagini sull’incidente in via Buozzi in cui perse la vita la 22enne Sara Marzolino. ilsecoloxix.it scrive
Ventiduenne travolta e uccisa in via Buozzi, la guardia giurata andava a 90 Km/h: contestata l’aggravante della velocità - Ventiduenne travolta e uccisa in via Buozzi, la guardia giurata andava a 90 Km/h: contestata l’aggravante della velocità ... Riporta msn.com