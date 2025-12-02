Sant’Ambrogio e Immacolata | che tempo farà? Le previsioni meteo in Lombardia verso il 7-8 dicembre

Milano, 2 dicembre 2025 –  Nessuna (vera) tregua in vista sul fronte meteo in Lombardia. L'allontanamento di una perturbazione verso il centro Italia ha lasciato immediatamente spazio all'arrivo di una nuovo sistema di perturbazioni sul Nord del Paese a partire da oggi, martedì 2 dicembre, causando tempo generalmente molto nuvoloso con precipitazioni intermittenti, maggiormente insistenti nel corso di giovedì 4 dicembre pur rimanendo deboli.  Neve, parte a gonfie vele la stagione dello sci in Lombardia Gli scenari per questa settimana . Quando avremo un significativo miglioramento? Per le prime  ampie schiarite bisognerà attendere venerdì 5 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

