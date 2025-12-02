Sant’Ambrogio all’antica con le pomelle
Le luminarie, le bancarelle in centro, gli artigiani, la messa solenne della festa patronale, le benemerenze, il concerto in chiesa, le pomelle, cioè i pomi, le mele, da cui probabilmente deriva il nome di Merate, da Melate. È un ritorno alle origini l’edizione della fiera di Sant’Ambrogio che si svolgerà a Merate domenica e lunedì prossimi. Un evento che si svolge quasi ininterrottamente dal 1.400, forse anche prima, in onore del santo patrono, Sant’Ambrogio. "Una festa che affonda le sue radici nella nostra storia più antica – spiega il sindaco Mattia Salvioni -. Quest’anno arricchiamo questo appuntamento così caro alla nostra comunità introducendo alcune novità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
