Santa Lucia diventa solidarietà | Perbellini devolve parte dell’incasso alla ricerca

Agrigentonotizie.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata dedicata alla luce, al dono e alla condivisione. È questo lo spirito dell’iniziativa charity promossa dallo chef Giancarlo Perbellini insieme alla moglie Silvia in occasione di Santa Lucia. Il 13 dicembre una parte dell’incasso dei ristoranti del gruppo sarà devoluta alla Fondazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

