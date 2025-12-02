Santa Lucì a Natale tredici dì tre giorni di eventi all' ExFadda
SAN VITO DEI NORMANNI - La World Music Academy presenta la seconda edizione di Santa Lucì, a Natale tredici dì, una tre giorni – il 12, 13 e 14 dicembre – dedicata alla luce, all’attesa del Natale e alle tradizioni popolari del Gargano e della Murgia. Dopo la fortunata prima edizione, il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
