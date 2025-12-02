Santa Barbara Latina celebra i Vigili del Fuoco

Cdn.ilfaroonline.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Latina, 2 dicembre 2025 – Il giorno 04 dicembre  verrà celebrata la ricorrenza della S. Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoSanta Barbara”. Il Comando, come da tradizione del CNVVF, ha organizzato la celebrazione liturgica delle ricorrenza a Latina presso la Cattedrale di San Marco, dove è prevista l’accoglienza delle Autorità, del personale in servizio e di quello in quiescenza, al fine di valorizzare il momento celebrativo, favorendo lo spirito di aggregazione e di condivisione dei valori fondanti del Corpo Nazionale. Il programma. Cerimonia omaggio ai caduti Alle ore 09.00, presso il Cimitero di Latina, sarà deposta una corona d’alloro davanti al monumento del V. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Santa Barbara, Latina celebra i Vigili del Fuoco - Il Comando ha organizzato la celebrazione liturgica delle ricorrenza presso la Cattedrale di San Marco: il programma ... Da ilfaroonline.it

Santa Barbara 2024, Latina celebra la Patrona dei Vigili del Fuoco con un bilancio dell’attività e iniziative per i cittadini - Il 4 dicembre è una data importante per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che celebra Santa Barbara, la sua Santa Patrona. Riporta castellinotizie.it

Latina celebra S. Barbara con una giornata di porte aperte al comando provinciale dei vigili del fuoco - Barbara, la patrona dei vigili del fuoco, il comando provinciale di Latina ha aperto le sue porte ai cittadini mercoledì 4 dicembre. Lo riporta gaeta.it

Latina celebra Santa Barbara e l’incessante lavoro dei Vigili del Fuoco - Come ogni anno, la festività in onore di Santa Barbara ci regala un’occasione per trarre dall’anno appena trascorso, anche se non ancora terminato, un corposo bilancio di ... ilfaroonline.it scrive

Vigili del fuoco oggi si celebra Santa Barbara: la cerimonia - Oggi è Santa Barbara, la patrona dei Vigili del Fuoco e come ogni anno i pompieri festeggiano nella cattedrale San Marco alla presenza delle autorità e si riuniscono per ascoltare il discorso del ... ilmessaggero.it scrive

Festa di Santa Barbara: il Comando dei Vigili del Fuoco di Matera celebra la Patrona - Il Comando dei Vigili del Fuoco di Matera celebra Santa Barbara con l’inaugurazione di un monumento, una Santa Messa e un saggio dimostrativo. trmtv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Santa Barbara Latina Celebra