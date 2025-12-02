Santa Barbara Latina celebra i Vigili del Fuoco

Latina, 2 dicembre 2025 – Il giorno 04 dicembre verrà celebrata la ricorrenza della S. Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “Santa Barbara”. Il Comando, come da tradizione del CNVVF, ha organizzato la celebrazione liturgica delle ricorrenza a Latina presso la Cattedrale di San Marco, dove è prevista l’accoglienza delle Autorità, del personale in servizio e di quello in quiescenza, al fine di valorizzare il momento celebrativo, favorendo lo spirito di aggregazione e di condivisione dei valori fondanti del Corpo Nazionale. Il programma. Cerimonia omaggio ai caduti Alle ore 09.00, presso il Cimitero di Latina, sarà deposta una corona d’alloro davanti al monumento del V. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

