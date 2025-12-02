sansepolcro antonelli informa sulle iniziative del coordinamento regionale dei presidenti del consiglio

Arezzo, 2 dicembre 2025 – Antonelli informa sulle iniziative del coordinamento regionale dei presidenti del consiglio. Nel corso della recente seduta del consiglio comunale, il Presidente dell’assise Antonello Antonelli ha illustrato una iniziativa legata ad eventi e progetti emanazione del coordinamento regionale dei Presidenti del Consiglio delle singole municipalità territoriali. “Nello scorso mese di maggio” ha detto Antonelli “è stato fatto il mio nome per ricoprire l'incarico di vicepresidente dell’organismo, e io ho accolto con piacere questo incarico. Assieme a Cosimo Guccione, Presidente del Consiglio comunale di Firenze, abbiamo messo in agenda un primo incontro in call al quale hanno partecipato in totale 21 Presidenti del consiglio toscani nel corso del quale sono già stati anticipati argomenti interessanti, che spaziano dal ruolo e l'importanza di ogni singolo consigliere, non tanto o solo come rappresentante di parte, ma come elemento propositivo per il proprio ambito, quindi riconoscendo quello che è o spesso dovrebbe essere il ruolo attivo del singolo consigliere, sino ad analizzare la figura del Presidente del Consiglio, con considerazioni che nascono dalle singole esperienze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

