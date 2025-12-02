Sanremo Giovani chi si sfida nella quarta puntata e dove vederlo

Gianluca Gazzoli torna alla guida della quarta puntata di Sanremo Giovani. Dalla storica Sala A di via Asiago, a Roma, la puntata di questa sera, martedì 2 dicembre, si fa sempre più importante: è infatti l’ultima possibilità per i ragazzi e le ragazze in gara di poter ottenere un pass per la semifinale della competizione. Questo quarto appuntamento è infatti l’ultimo prima della serata semifinale e, ovviamente, della finalissima programmata per il 14 di dicembre. “Sanremo Giovani”, chi si sfida nella quarta puntata. Quarta e ultima puntata di qualificazioni quella di stasera, 2 dicembre, sul palco di Sanremo Giovani. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sanremo Giovani, chi si sfida nella quarta puntata e dove vederlo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Senza Cri torna a “Sanremo Giovani” con “Spiagge”: un anno di crescita, fragilità superate e nuove consapevolezze. Tra ricordi di “Amici” e un percorso che l’ha cambiato - facebook.com Vai su Facebook

In gara a Sanremo Giovani 2025, Occhi ci racconta la sua "Ullallà": "Con questo brano ho provato a far luce su ciò che è buio". La nostra intervista è su Allmusicitalia.it #Occhi #Ullallà #Sanremo2026 #SanremoGiovani2025 allmusicitalia.it/interviste/san… Vai su X

A “Sanremo Giovani” stasera in tv le ultime sfide per un posto in semifinale - Con l'ultima sfida verso la semifinale, 3 cantanti si aggiungono ai 9 già passati ... Si legge su msn.com

Ecco chi si esibisce stasera a Sanremo Giovani 2025 - Chi si esibisce stasera a Sanremo Giovani 2025 Sanremo Giovani 2025 continua ... Lo riporta novella2000.it

Sanremo Giovani 2 dicembre 2025: stasera si completano i 12 semifinalisti - Questa sera, martedì 2 dicembre 2025, va in onda su Rai 2 in seconda serata la quarta e ultima ... Si legge su lifestyleblog.it

Sanremo Giovani alla quarta e ultima selezione: anticipazioni e concorrenti di stasera - Quarta e ultima selezione: stasera scopriremo gli ultimi tre semifinalisti di Sanremo Giovani 2025. Da msn.com

Sanremo Giovani 2 dicembre: gli ultimi sei in gara e chi è già in semifinale - L’ultima puntata del talent show che conduce all’Ariston andrà in onda domenica 14 dicembre in diretta su Raiuno ... Riporta msn.com

“Sanremo Giovani 2025”: i vincitori della terza puntata - Nella serata del 26 novembre abbiamo seguito la terza puntata di “Sanremo Giovani”, nell’edizione del 2025 che in quattro appuntamenti su Rai2 seleziona i 12 protagonisti che si confronteranno poi il ... sorrisi.com scrive