Sanremo Giovani chi è Jeson | Voglio soltanto cantare

Quotidiano.net | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 2 dicembre 2025 – Daniele Fossatelli, in arte Jeson, sarà di scena martedì 2 dicembre in Seconda serata su Raidue per l’ultima puntata prima della semifinale di Sanremo Giovani. Davanti alla Commissione musicale porta ‘Inizialmente tu’. Jeson, come è nata ‘Inizialmente tu’? "E’ una canzone che ho scritto insieme a Leonardo Zaccaria e il produttore Daniele Celona. Eravamo a casa di Celo ad Alba, avevamo scritto diversi brani nei giorni precedenti e quella sera volevamo uscire per rilassarci. In realtà poi siamo rimasti a casa ed è nata ‘Inizialmente tu’. E’ un brano dal significato molto importante per me. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sanremo giovani chi è jeson voglio soltanto cantare

