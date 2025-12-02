Sanremo 2026 la lista degli esclusi fa più rumore dei 30 big Tatangelo l’assenza che divide il web

Carlo Conti ha svelato i 30 Big che dal 24 al 26 febbraio 2026 calcheranno il palco dell'Ariston, ma è l'elenco degli esclusi a monopolizzare l'attenzione del web e degli addetti ai lavori. Su circa 300 proposte ricevute, il direttore artistico ne ha scartate 270, come ha dichiarato al Tg1 di domenica. Un esercito di "no" che, secondo le indiscrezioni circolate nelle ore successive all'annuncio, include nomi di peso: veterani del Festival, artisti da milioni di stream e giovani talenti che sembravano destinati al ritorno sotto i riflettori della kermesse. Tra le assenze più discusse spicca quella di Mr.

