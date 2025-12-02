Sanremo 2026 | in arrivo una squalifica? Cosa sta accadendo

Sanremo 2026: in arrivo una squalifica? Tensione sul Festival dell’Ariston. Manca meno di tre mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2026, e già circolano voci di possibili colpi di scena dietro le quinte. L’edizione numero 76, diretta da Carlo Conti, sembra essere pronta sul piano formale: date confermate, teatro Ariston prenotato, e una lista preliminare di Big in gara. Tuttavia, l’atmosfera è più fragile del solito, tra regole nuove e clausole contrattuali che hanno fatto discutere. Leggi anche Sanremo 2026: i nomi caldi per la conduzione, l’indiscrezione Secondo a quanto riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano emerge un dettaglio esclusivo: “Un cantante della nuova scena sarebbe a rischio squalifica perchè il suo ultimo brano risulta troppo simile a una canzone uscita anni fa. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Sanremo 2026: in arrivo una squalifica? Cosa sta accadendo

