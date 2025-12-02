Sanremo 2026 | i nomi caldi per la conduzione l’indiscrezione

Sanremo 2026: Clara e Loredana Bertè tra i nomi caldi per la conduzione, ecco cosa è emerso nelle ultime ore. Manca poco più di tre mesi all'inizio del Festival di Sanremo 2026, che quest'anno festeggerà la 76ª edizione. Tra i nomi già confermati, Carlo Conti sarà nuovamente il direttore artistico e conduttore, ma le voci di corridoio si concentrano su possibili co-conduttrici in grado di dare un volto nuovo al Festival. Tra queste, spiccano i nomi di Clara e Loredana Bertè, due artiste apparentemente distanti per età e percorso musicale, ma entrambe simbolo di forza e personalità nel panorama italiano.

