Sanremo 2026 esclusi la lista dei candidati non scelti da carlo conti

sanremo 2026: i nomi degli esclusi e il processo di selezione. Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a ricevere i 30 artisti che approderanno sul palco del Teatro Ariston, ma la fase di selezione ha coinvolto un numero considerevole di candidati. Con oltre 270 candidature pervenute, la scelta è stata particolarmente complessa per il direttore artistico Carlo Conti, che ha dovuto individuare i nomi più adatti a rappresentare l'evento più atteso dell'anno in Italia. il procedimento di selezione e le modalità di scelta. La procedura di selezione ha previsto una rigorosa analisi delle proposte ricevute, con una particolare attenzione alla qualità artistica e alla coerenza con il concept del festival.

