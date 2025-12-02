Sanità per gli italiani all’estero | la riforma accelera alla Camera

La proposta di legge che permetterà agli italiani residenti all’estero di accedere al Servizio sanitario nazionale fa un altro passo avanti. Il testo, firmato dall’on. Andrea Di Giuseppe (Fratelli d’Italia) e approvato in prima lettura alla Camera il 27 novembre, è stato approfondito oggi in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Una riforma attesa da anni, che punta a garantire un quadro chiaro e sostenibile per i quasi quattro milioni di iscritti all’Aire residenti fuori dall’Unione Europea e dai Paesi Efta. Cosa prevede la riforma. Il provvedimento introduce un meccanismo semplice: gli italiani all’estero potranno ottenere la tessera sanitaria nazionale e accedere ai percorsi di cura in Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondisci con queste news

Gli italiani spendono 41,3 miliardi di tasca propria per la sanità privata, pari al 22,3% della spesa sanitaria totale, superando da dodici anni il limite del 15% fissato dall’OMS oltre il quale sono a rischio uguaglianza e accessibilità alle cure. Paradossalmente, m - facebook.com Vai su Facebook

ENIF Ente Nazionale Italiano Formazione Sanitaria (@enifsanitaria) / Posts / X Vai su X

VOTO ITALIANI ALL’ESTERO/ Il bisogno di una riforma ricordato dai referendum - Ancora una volta emerge la necessità di riformare il loro sistema di voto Il referendum appena trascorso ha di fatto partorito ... Riporta ilsussidiario.net

La giustizia divide gli italiani, riforma appesa a un pugno di voti - In Italia più che altrove, visto che il ruolo dei magistrati ha segnato un ... repubblica.it scrive

L’avviso di Mattarella: riconsiderare la riforma sugli italiani all’estero - ROMA – Un richiamo a non sottovalutare «la storia della migrazione italiana» che «è parte essenziale della nostra identità nazionale». Segnala repubblica.it

L'Italia tenta la riforma della giustizia: che cosa è la separazione delle carriere dei magistrati - Servono ancora una seconda lettura e un eventuale referendum per portare a termine un progetto politico che risale al ... Secondo it.euronews.com

Giustizia, il sondaggio che gela la sinistra: cosa pensano gli italiani sulla riforma - L’ultimo sondaggio YouTrend per SkyTg24 è interessante perché offre al cittadino una panoramica completa e chiara sulle opinioni che gravitano attorno alla riforma della giustizia. Secondo ilgiornale.it

Referendum. Solo poco più di 2 italiani su 10 sanno che si vota anche per la riforma del Titolo V. L’indagine Doxa - Ad oggi mentre il 68% degli italiani si ritiene sufficientemente informato sui contenuti della riforma costituzionale, solo il 23% è a conoscenza della riforma del Titolo V e quindi delle conseguenze ... Secondo quotidianosanita.it