La Regione annuncia il pieno raggiungimento del target nazionale del Pnrr dedicato alla digitalizzazione dei dipartimenti di emergenza e accettazione (Dea) di I e II livello, "un risultato che conferma la capacità del sistema sanitario umbro di investire con efficacia e visione nelle tecnologie e nei processi che rendono gli ospedali più moderni, più integrati e più vicini ai cittadini". Grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 19,4 milioni di euro, l’ Umbria ha completato l’ammodernamento del parco tecnologico digitale ospedaliero, portando tutti i sette presidi sede di Dea – Città di Castello, Spoleto, Gubbio-Gualdo Tadino, Orvieto, Foligno, Perugia e Terni – a un livello di maturità digitale tra i più elevati del quadro nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità, l’Umbria ha completato l’operazione-ammodernamento