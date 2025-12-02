Sanità Cittadinanzattiva | poco tempo per parlare ai malati
Solo la metà dei pazienti in cura per una o più patologie segue le terapie in modo costante e appropriato. Secondo l’ultima indagine di Cittadinanzattiva, la maggior parte di queste persone sono fragili e anziane, con un basso livello socio-culturale. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
