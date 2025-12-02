Sandokan supera il 34 di share e can yaman domina il grande fratello dati auditel 1 dicembre 2025

risultati degli ascolti televisivi del 1 dicembre 2025: focus su sandokan e confronto con altri programmi. Le statistiche di ascolto relative alla giornata del 1 dicembre 2025 evidenziano un trend importante per le produzioni televisive italiane. La serie Sandokan, trasmessa da Raiuno, registra performance eccezionali, mentre altri programmi come il Grande Fratello si trovano a dover fronteggiare una concorrenza agguerrita. Analizzeremo i dati principali, i protagonisti e le dinamiche di audience che hanno caratterizzato questa giornata televisiva. performance della fiction Sandokan e impatto sul pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sandokan supera il 34 di share e can yaman domina il grande fratello dati auditel 1 dicembre 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Tigre della Malesia ruggisce ancora: il ritorno di Sandokan su Rai1 conquista la prima serata con oltre 6 milioni di spettatori e uno share che supera il 35%. Un remake che parte… col botto . Can Yaman ha superato ogni aspettativa e ha saputo interpretar - facebook.com Vai su Facebook

#Sandokan Ha realizzato il 33,9 % di share con 5 milioni 755 mila spettatori di media, arrivando a superare nella prima parte i 6 milioni di spettatori (6 milioni 233 mila) con uno share del 32,9% e superando nella seconda il 35% di share (35,3%) con 5 mln 21 Vai su X

Sandokan batte tutti, partenza col botto 34% di share - La serie su Rai1 con Can Yaman: il cast, dove è stata girata, le anticipazioni della seconda puntata, lo sceneggiato del 1976 ... Lo riporta lasicilia.it

Ascolti tv, Sandokan su Rai1 domina con il 34% - Su Rai 1 'Sandokan' mette in difficoltà il Grande Fratello di Simona Ventura su Canale 5. msn.com scrive

Ascolti tv, lunedì 1 dicembre: boom di ascolti per Sandokan (34%), segue Grande Fratello e Lo Stato delle Cose - Il palinsesto televisivo di ieri, lunedì 1 dicembre, ha offerto ... Si legge su msn.com

Sandokan, perchè trionfa negli ascolti: l'effetto nostalgia, Can Yaman, la scia di Montalbano e l'assenza di rivali - Ieri sera la nuova Sandokan di Rai 1 ha debuttato come un vero evento: circa 5,7 milioni di spettatori e quasi il 34% di share, ... Si legge su msn.com