Mentre la seconda puntata di Sandokan si svela, Marianna si ritrova prigioniera e inizia a capire le atrocità inglesi — la fuga verso Singapore scatena un inseguimento letale e una svolta inattesa per il pirata eroico. La seconda puntata di Sandokan porterà davanti al pubblico due nuovi episodi ricchi di tensione, tradimenti e colpi di scena. Nel terzo, dal titolo “In ostaggio”, l’eroe dei mari, Sandokan, guidato da una determinazione feroce, si lancia in una nuova impresa: dirigersi verso le miniere di antimonio del Sultano con l’obiettivo di saccheggiarle. Ma a muovere il suo destino ci sono anche nemici implacabili. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Sandokan, Seconda Puntata: Sandokan sfida Lord Brooke!