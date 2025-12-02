Sandokan replica su Rai Premium e in streaming | quando rivedere le repliche della fiction con Can Yaman

Sandokan replica in tv e in streaming. La nuova serie Sandokan è tornata su Rai 1 dal 1° dicembre 2025, con protagonista Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia, Alessandro Preziosi in quelli di Yanez e Alanah Bloor in quelli di Lady Marianna. La fiction è composta da 8 episodi, distribuiti in quattro prime serate. La serie racconta le origini di Sandokan, ambientata nel Borneo del 1841, in un contesto di lotta tra popoli locali e potenze coloniali. Non è un semplice remake dello sceneggiato con Kabir Bedi del 1976, ma una “origin story” che mostra la nascita del mito, con un ritmo moderno e una prospettiva nuova. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Sandokan replica su Rai Premium e in streaming: quando rivedere le repliche della fiction con Can Yaman

Altre letture consigliate

Sandokan arriva su Rai 1 per 4 lunedì! La serie evento “Sandokan”, con un cast internazionale, prodotta da Lux Vide (gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction, approda su Rai 1 da lunedì 1° dicembre alle 21:30. Presentata alla Festa del Cinema di - facebook.com Vai su Facebook

Sandokan, stasera l'esordio su Rai 1: trama, cast, location e anticipazioni della nuova serie con Can Yaman - Cinquant'anni dopo la celebre fiction Rai che portò in tv la leggenda di Sandokan, rendendolo un'icona, la storia di questo eroe torna sul piccolo schermo. Riporta msn.com

Sandokan le prime foto dal set della nuova serie Rai da Salgari - Arrivano i primi scatti ufficiali dal set di Sandokan, serie evento internazionale, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Segnala ansa.it

Quando iniziano le fiction Rai 2025: Sandokan con Can Yaman a dicembre, Cuori a settembre - Il calendario delle fiction Rai previste per la stagione autunnale 2025 prevede la messa in onda del remake di Sandokan: il protagonista sarà Can Yaman. Riporta it.blastingnews.com

Sandokan è finalmente tornato e la serie con Can Yaman (che abbiamo visto in anteprima) diverte e intrattiene - La prova del nove sotto più punti di vista, la risposta definitiva agli interrogativi che sin dal primo annuncio della serie (che ... Segnala wired.it

Palinsesti Rai 2025/2026: Sandokan con Can Yaman, Francesca Fialdini fuori dalla domenica - Le anticipazioni sui palinsesti Rai della stagione tv 2025/2026 prevedono la messa in onda della fiction Sandokan con protagonista Can Yaman nella fascia di prime time. Si legge su it.blastingnews.com

Il Sandokan di Can Yaman, romantico e avventuroso: cosa sappiamo sulla serie evento a dicembre su Rai 1 - È una delle serie più attese dell'anno e debutterà su Rai 1 alla fine dell'autunno: parliamo di Sandokan, il nuovo adattamento dei romanzi di Salgari con Can Yaman, girato quasi tutto in Italia ma con ... movieplayer.it scrive