Sandokan la serie con Can Yaman inizia col botto | boom di ascolti

Sandokan inizia con un boom di ascolti. La prima puntata della serie con Can Yaman, trasmessa lunedì 1 dicembre su Rai 1, ha ottenuto 5.755.000 spettatori pari al 34% di share. La serie evento internazionale, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction è sbarcata su Rai1 dopo essere stata presentata alla Festa del Cinema di Roma. Nel cast, oltre a Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, Madeleine Price, e con John Hannah. Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sandokan, la serie con Can Yaman inizia col botto: boom di ascolti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Sandokan da record. La Tigre della Malesia colpisce ancora, e la serie coprodotta da Rai Fiction ieri sera ha debutatto con il 34% di share. La soddisfazione dei veritici Rai. #Tg1 Flavia Lorenzoni - facebook.com Vai su Facebook

Sandokan- Colonna sonora originale della serie TV adesso disponibile su tutte le piattaforme Un lavoro che ci ha impegnato due anni e che ieri in moltissimi avete potuto ascoltare. Da oggi è su tutte le piattaforme digitali bfan.link/sandokan #sandokan Vai su X

Sandokan, la serie con Can Yaman inizia col botto: boom di ascolti - La prima puntata della serie con Can Yaman, trasmessa lunedì 1 dicembre su Rai 1, ha ottenuto 5. Si legge su lapresse.it

Sandokan, recensione: il pirata di Can Yaman gioca con la nostalgia e si fa intrattenimento spettacolare - I primi due episodi di Sandokan, la nuova serie di Rai Fiction e Lux Vide al via lunedì 1° dicembre su Rai 1, promettono di regalare al pubblico quattro serate all'insegna dell'avventura e del diverti ... msn.com scrive

Sandokan attori: sveliamo i doppiatori italiani della serie con Can Yaman - Il cast internazionale piace al pubblico e le prime recensioni della serie tv per Raiuno son ... Segnala notizieweblive.it

Ascolti tv ieri (1° dicembre): debutto col botto per Sandokan, Rai 1 vola con Can Yaman e GF fermo - La nuova serie fa il pieno e trionfa col 33,9% di share facendo decollare anche Stefano De Martino: tutti i numeri e dati Auditel ... Scrive libero.it

Can Yaman: «Per Sandokan ho perso dieci chili ma nel prossimo ciak vorrei essere l’imbranato e non il figo» - Can Yaman ripercorre gli anni della formazione, l’improvvisa scoperta che lo ha portato a cambiare vita e la costruzione del personaggio di Sandokan, tra disciplina ferrea, ansie, ... Scrive ilmattino.it

Sandokan, perchè trionfa negli ascolti: l'effetto nostalgia, Can Yaman, la scia di Montalbano e l'assenza di rivali - Ieri sera la nuova Sandokan di Rai 1 ha debuttato come un vero evento: circa 5,7 milioni di spettatori e quasi il 34% di share, ... Scrive msn.com