Sandokan il ritorno su Rai 1 funziona | perché la prima puntata convince anche chi non vuole ammetterlo

C’è sempre quel momento in cui ti siedi davanti alla tv pensando di sapere già tutto: remake, nostalgia, social pronti a scannarsi tra chi giura fedeltà eterna al 1976 e chi vuole solo capire se Can Yaman, questa volta, andrà oltre l’immagine del bel tenebroso da poster. E invece parte la sigla, si crea quella particolare atmosfera esotica e succede qualcosa di strano: è come riconoscere al buio una melodia che non ascolti da anni. Non sai da dove arriva, ma ti riporta da qualche parte. Ecco: il nuovo Sandokan inizia così. Il bombardamento di promo aveva alzato il rischio del classico “tutto fumo, niente giungla”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Sandokan”, il ritorno su Rai 1 funziona: perché la prima puntata convince (anche chi non vuole ammetterlo)

