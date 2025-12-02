News tv. “Sandokan” è record di ascolti, numeri da capogiro: che schiaffo per il “GF” – Certe sere la tv generalista sembra risvegliarsi all’improvviso, come se qualcuno avesse premuto il tasto “epico” sul telecomando. È accaduto ieri, lunedì 1 dicembre, quando su Rai 1 è tornato Sandokan, un titolo che basta da solo a smuovere nostalgie, aspettative e confronti. Il pubblico lo sapeva: il remake era attesissimo. Ma pochi immaginavano che avrebbe scatenato un tale movimento di spettatori, trasformando una semplice prima serata in un piccolo fenomeno pop. E non è solo questione di ricordi anni Settanta o di marketing ben congegnato: c’è qualcosa, in questa nuova versione, che ha richiamato le folle con un impeto difficile da ignorare. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sandokan” è record di ascolti, numeri incredibili: che schiaffo per il “GF”