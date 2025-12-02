Sandokan dopo 50 anni | successone o floppone? Impennata di ascolti tv su RaiUno; il turco Can Yaman convince il resto molto meno ma il paragone con la vecchia serie è impietoso

Certamente, fosse stato anche orribile non poteva che avere un buon successo la riedizione di Sandokan, finalmente messa in pista dalla Rai, Radiotelevisione Italiana, dopo ben cinquant'anni di attesa, e cinquant'anni quasi esatti per giunta. Buoni gli ascolti, pare, oltre i 6 milioni di spettatori,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sandokan dopo 50 anni: successone o floppone? Impennata di ascolti tv su RaiUno; il turco Can Yaman convince, il resto molto meno, ma il paragone con la vecchia serie è impietoso

