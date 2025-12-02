Firenze, 1 dicembre 2025 – La reggia del sultano del Brunei? E’ a Reggello, in provincia di Firenze. Sì, perché nella nuova serie dedicata a Sandokan, il personaggio nato dalla fantasia di Emilio Salgari, parte delle riprese è stata fatta nello splendido Castello di Sammezzano, a Reggello, appunto. Lunedì 1 dicembre, in prima serata, la prima puntata della serie su RaiUno. Nel castello è ambientata la reggia del sultano del Brunei, scenario perfetto e affascinante. Il castello è in ristrutturazione, un lavoro di recupero voluto dai proprietari, la famiglia Moretti. Il nuovo adattamento televisivo di Sandokan è prodotto da Lux Vide e Rai Fiction. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sandokan, dal Borneo alla Toscana: su RaiUno le scene girate al castello di Sammezzano