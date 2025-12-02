Sandokan dal Borneo alla Toscana | su RaiUno le scene girate al castello di Sammezzano
Firenze, 1 dicembre 2025 – La reggia del sultano del Brunei? E’ a Reggello, in provincia di Firenze. Sì, perché nella nuova serie dedicata a Sandokan, il personaggio nato dalla fantasia di Emilio Salgari, parte delle riprese è stata fatta nello splendido Castello di Sammezzano, a Reggello, appunto. Lunedì 1 dicembre, in prima serata, la prima puntata della serie su RaiUno. Nel castello è ambientata la reggia del sultano del Brunei, scenario perfetto e affascinante. Il castello è in ristrutturazione, un lavoro di recupero voluto dai proprietari, la famiglia Moretti. Il nuovo adattamento televisivo di Sandokan è prodotto da Lux Vide e Rai Fiction. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
«Girare quasi tutto in Italia e riuscire a portare in vita il Borneo dell’Ottocento è stata una vera sfida, ma anche un’esperienza incredibile» ha raccontato uno dei protagonisti. La serie su Sandokan, il celebre pirata della Malesia, riesce davvero a trasportare chi - facebook.com Vai su Facebook
#Sandokan ?Da lunedì 01 dicembre, h 21:30 – @RaiUno Borneo, 1841. In un mondo dominato dal potere coloniale degli inglesi, Sandokan è un pirata che vive alla giornata. Solca il mar della Cina a fianco del suo fedele amico Yanez e di un gruppo di avv Vai su X
Sandokan, dal Borneo alla Toscana: su RaiUno le scene girate al castello di Sammezzano - Nella serie dedicata al personaggio creato da Emilio Salgari alcune riprese sono state girate nella struttura in restauro a Reggello ... Segnala lanazione.it
Sandokan, sulla Rai la serie epica che svela l'origine dell'eroe di Salgari e la sua storia d'amore con Marianna: stasera i primi due episodi - Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 arriva in tv Sandokan, la serie Rai sulla celebre “Tigre della Malesia” nata dalla penna di Emilio Salgari che celebra l'amore interculturale ... vogue.it scrive
Il castello di Sammezzano rivive in televisione nel remake di Sandokan - Oggi la struttura arabeggiante è al centro di un ambizioso piano di recupero grazie all'impegno della famiglia Moretti ... Riporta intoscana.it
“SANDOKAN”, STASERA LA PRIMA PUNTATA DELLA NUOVA SERIE DI RAI 1 - A cinquant’anni dal debutto della fiction cult di Sergio Sollima, con Kabir Bedi nei panni della Tigre della Malesia, l’immortale personaggio creato da Em ... Da opinione.it
L’attesa è finita: da stasera Can Yaman è pronto a diventare ‘Sandokan’ - A cinquant’anni dalla celebre serie Rai che rese un'icona Kabir Bedi, torna “Sandokan” interpretato da Can Yaman ... Scrive dire.it
Sandokan, la vera storia dietro la serie TV su Rai 1 (e cosa c’entrano Giuseppe Garibaldi e Anita) - Il ritorno di Sandokan su Rai 1 riaccende la curiosità sulle origini del celebre pirata malese creato da Emilio Salgari, tra realtà storica, miti e sorprendenti rimandi a Garibaldi. Lo riporta libero.it