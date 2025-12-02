Sandokan da record | gli ascolti TV della prima puntata affondano gli avversari

La Rai ha investito molto su Sandokan ed è stata ampiamente ripagata: la prima puntata della serie con Can Yaman ha superato il 30% di share con la prima puntata: ecco tutti i dati della serata Lo si ami o lo si odi, Sandokan, il nuovo Sandokan con Can Yaman, è già un successo di ascolti. E finalmente una boccata d'ossigeno per una RAI sempre più in difficoltà. La prima puntata della serie è stata vista da oltre 5 milioni di spettatori medi, dato che, considerando quanto si è ridotta negli ultimi anni la platea televisiva, ha dello straordinario. Gli ascolti TV di lunedì 1° dicembre Sandokan su Rai 1 ha dominato incontrastato la prima serata televisiva di ieri, superando i 6 milioni di telespettatori - 6. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sandokan da record: gli ascolti TV della prima puntata affondano gli avversari

