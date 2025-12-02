Sandokan con Can Yaman travolge la Rai | Grande Fratello disintegrato!

La nuova serie Sandokan con Can Yaman debutta col botto: ascolti stellari e pubblico entusiasta. Ma il Grande Fratello crolla. Quando la tv colpisce nel segno, non serve nemmeno il replay: è boom al primo colpo Sandokan ha fatto il botto. Altro che remake da dimenticare: la serie con Can Yaman è partita col piede sull’acceleratore e ha travolto tutti. Rai 1 ha lanciato il nuovo kolossal lunedì 1 dicembre 2025 e i numeri parlano chiaro: 5 milioni e 755mila spettatori, 33.9% di share. Un successo clamoroso, da tempo introvabile sul piccolo schermo. Un risultato che, tolti Sanremo ed eventi unici come l’Eurovision, non si vedeva dai tempi d’oro di “Doc – Nelle tue mani”. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Sandokan con Can Yaman travolge la Rai: Grande Fratello disintegrato!

Contenuti che potrebbero interessarti

Che record per Sandokan con Can Yaman #Sandokan #CanYaman #AscoltiTv #auditel #serietv #fiction #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Assolutamente d’accordo con ogni parola Can Yaman è #sandokan Vai su X

Sandokan con Can Yaman travolge Rai 1: il pirata conquista il pubblico e domina gli ascolti tv - Lunedì 1°dicembre, Sandokan ha preso il largo su Rai 1 e non ha deluso le aspettative: la nuova serie Lux Vide, reinterpretazione moderna del celebre personaggio di Emilio Salgari, ha catturato 5. Come scrive corrieredellumbria.it

Can Yaman ‘come’ Kabir Bedi in Sandokan? Paragone e differenze nella serie tv/ “Versione modernizzata” - Can Yaman e Kabir Bedi a confronto sul personaggio di Sandokan: il paragone tra i due attori tra punti in comune, differenze e fattore tempo. Scrive ilsussidiario.net

Sandokan, recensione: il pirata di Can Yaman gioca con la nostalgia e si fa intrattenimento spettacolare - I primi due episodi di Sandokan, la nuova serie di Rai Fiction e Lux Vide al via lunedì 1° dicembre su Rai 1, promettono di regalare al pubblico quattro serate all'insegna dell'avventura e del diverti ... msn.com scrive

Can Yaman: “Per diventare Sandokan ho perso 10 chili. Basta con il ruolo del figo” - Can Yaman arriva a Sandokan con 10 chili in meno e un bagaglio di disciplina che farebbe impallidire un atleta olimpico. cinematographe.it scrive

Can Yaman: «Per Sandokan ho perso dieci chili ma nel prossimo ciak vorrei essere l’imbranato e non il figo» - Can Yaman ripercorre gli anni della formazione, l’improvvisa scoperta che lo ha portato a cambiare vita e la costruzione del personaggio di Sandokan, tra disciplina ferrea, ansie, ... Come scrive ilmattino.it

Come finisce tra Sandokan e Marianna, lei muore? Anticipazioni/ Trama originale stravolta? Pubblico deluso - Anticipazioni sulla fiction di Rai1 al via oggi 1 dicembre 2025 con Can Yaman e Alanah Bloor ... Si legge su ilsussidiario.net