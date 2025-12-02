Sandokan con Can Yaman è un successo che dimostra che la TV di qualità non muore mai

Sandokan debutta con 6,2 milioni di spettatori e 33% di share. Mentre tutti davano per morta la TV generalista, la Rai dimostra che quando si investe in qualità il pubblico c'è ancora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

BOOM di ascolti per il debutto di #Sandokan, che stravince la serata con 5.755.000 spettatori e il 33,9% di share. Nel dettaglio, la fiction con #CanYaman è stata seguita da 6.2 milioni di spettatori e 33% nel 1º episodio e 5.2 milioni spettatori e il 35,3% nel 2º e - facebook.com Vai su Facebook

Assolutamente d’accordo con ogni parola Can Yaman è #sandokan Vai su X

Sandokan con Can Yaman è un successo che dimostra che la TV di qualità non muore mai - Mentre tutti davano per morta la TV generalista, la Rai dimostra che quando si investe in qualità il pubblico c’è ancora. Secondo fanpage.it

Can Yaman: «Per Sandokan ho perso dieci chili ma nel prossimo ciak vorrei essere l’imbranato e non il figo» - Can Yaman ripercorre gli anni della formazione, l’improvvisa scoperta che lo ha portato a cambiare vita e la costruzione del personaggio di Sandokan, tra disciplina ferrea, ansie, ... Lo riporta ilmattino.it

Can Yaman rivela: “Ecco quanti chili ho perso per interpretare Sandokan” - , pirata con un cuore alla Robin Hood e una spiritualità forte. Si legge su today.it

Sandokan, perchè trionfa negli ascolti: l'effetto nostalgia, Can Yaman, la scia di Montalbano e l'assenza di rivali - Ieri sera la nuova Sandokan di Rai 1 ha debuttato come un vero evento: circa 5,7 milioni di spettatori e quasi il 34% di share, ... Come scrive msn.com

Chi è Sandokan, differenze con l’originale e perché è stato scelto Can Yaman/ Regista svela il preciso motivo - Sandokan, chi è: le differenze con l'originale di cinquant'anni fa e perché i due registi hanno scelto Can Yaman come protagonista ... Come scrive ilsussidiario.net

Can Yaman è Sandokan: le prime foto ufficiali dell’attore nei panni della Tigre della Malesia - Dopo il successo della seconda stagione di Viola come il mare, Can Yaman sta per vestire i panni di un iconico personaggio della storia della televisione: Sandokan. Come scrive deejay.it