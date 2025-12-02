Sandokan 2025 | un kolossal che fa dimenticare preti e commissari di Rai1

Tra azione, romanticismo e una produzione spettacolare, il nuovo adattamento con Can Yaman, Alessandro Preziosi ed Ed Westwick riporta l’avventura sulla tv generalista e mostra quanto il pubblico desideri storie diverse dai soliti gialli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sandokan 2025: un kolossal che fa dimenticare preti e commissari di Rai1

