Sandokan 2025 recensione fiction | il miglior Can Yaman unico erede che si avvicina al mitico Kabir Bedi

Sandokan 2025 recensione della fiction con Can Yaman. Il 1 dicembre 2025 segna una data storica nella televisione italiana. È tornato Sandokan, dopo 50 anni dal debutto in tv. Un fenomeno di quell’epoca, ideato dai romanzi di Emilio Salgari. Allora c’era Kabir Bedi nei panni del protagonista. Oggi c’è Can Yaman, uno degli attori più promettenti nel panorama internazionale, già noto in Italia per aver partecipato in Viola Come il Mare. Ma cosa ne pensiamo della fiction di Rai 1? Ecco la nostra recensione di Sandokan. Sandokan, Can Yaman nel suo miglior ruolo in carriera. Dopo averlo apprezzato in Italia in un ruolo completamente differente come l’ispettore Demir in Viola come il Mare su Canale 5, Yaman cambia pelle indossando i panni di uno dei personaggi iconici del nostro paese. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Sandokan 2025 recensione fiction: il miglior Can Yaman, unico erede che si avvicina al mitico Kabir Bedi

