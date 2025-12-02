San Silvestro con musica spettacolo e intrattenimento

Conto alla rovescia anche nell'alta padovana in vista delle festività di fine anno. Location d'eccezione a Cittadella sarà nel piazzale del Milite Ignoto, il park di villa Rina. Così come accadde nel 2020 anche quest'anno gli ospiti potranno attendere la nascita del 2026 in questo affascinante. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche questi approfondimenti

San Silvestro all’Ostaria San Michele: baracca, musica e una cena che parte forte e finisce ancora più forte. Che fai… vieni? Prenota il tuo tavolo prima che spariscano. #SanSilvestro #Capodanno2025 #CenoneDiCapodanno #OstariaSanMichele #Pisogne # - facebook.com Vai su Facebook

Teatro Nuovo: gran Galà di San Silvestro con il “Fire of Georgia” - Sarà uno spettacolo "da urlo" a chiudere il 2025 al Teatro Nuovo: il Royal National Ballet of Georgia sbarca a Verona per San Silvestro ... veronaoggi.it scrive

Capodanno alla Rocca: "Uno spettacolo di luci" - La novità è l’evento, dalle 22, a Stellata davanti all’edificio restaurato "Per le famiglie ci saranno musica, animazione e stand gastronomici". Come scrive msn.com

Notte Mediterranea coi Negrita. Un San Silvestro pieno d’energia. Musica e ballo in piazza Europa - Peracchini: "Occasione per ritrovarci tutti insieme come comunità e per divertirci in sicurezza". msn.com scrive

Capodanno 2026 a Lecce cenone musica e magia - Se stai cercando il modo perfetto per festeggiare il tuo Capodanno 2026 a Lecce, con cenone e spettacolo l’Hotel BW Plus Leone di Messapia offre un’esperienza unica fatta di musica, divertimento e gus ... Riporta lecceprima.it

Gran Concerto di San Silvestro al Teatro Comunale di Vicenza - Mercoledì 31 dicembre 2025, alle ore 22, il Teatro Comunale di Vicenza ospita il tradizionale Gran Concerto di San Silvestro, appuntamento fuori abbonamento che chiude l’anno all’insegna della grande ... Scrive vicenzatoday.it

Capodanno sostenibile, stop allo spettacolo pirotecnico: mille droni in Prato la notte di San Silvestro. Le iniziative - L'accensione, come predisposto dal Comune, è prevista per sabato 22 novembre, quando Padova si vestirà a festa per ... Scrive ilgazzettino.it