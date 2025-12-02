San Lazzaro accende il natale tra balli in piazza e mercatini

L’accensione della grande pallina natalizia e delle luminarie in Piazza Bracci hanno dato il via agli appuntamenti per le festività natalizie. Tra gli eventi più attesi il Gran Ballo Ottocentesco del 13 dicembre e la polentata per la festa del Patrono. E in Mediateca tante sorprese per i più. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

