San Giorgio del Sannio minorenne trovato con hashish e bilancino | arrestato
Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti disposti dalla Compagnia Carabinieri di Benevento, il personale della Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio, con il supporto della Polizia Municipale, ha portato a termine un’operazione che ha condotto all’arresto di un minorenne del posto. Nel pomeriggio di ieri, a San Giorgio del Sannio (BN), il personale della locale Stazione Carabinieri e della Polizia Municipale, ha tratto in arresto in flagranza di reato un minorenne del posto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
San Giorgio del Sannio – Complesso dei frati, proposta per il recupero - facebook.com Vai su Facebook
San Giorgio del Sannio, hashish nascosta nelle mutande e in un armadio di casa: arrestato minorenne - Nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti disposti dalla Compagnia Carabinieri di Benevento, il pers ... Come scrive ntr24.tv
Sorpreso in strada con la droga ed un bilancino, arrestato un 17enne sangiorgese - Condotto in caserma, il 17enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura per i minori di Napoli, trasferito presso il Centro di prima accoglienza ai Colli Aminei, in attesa ... Segnala msn.com
La Magia del Natale avvolge San Giorgio del Sannio: un mese di eventi tra stupore e tradizione - San Giorgio del Sannio si prepara a vivere un dicembre scintillante, avvolto da luci, colori e profumi di festa grazie al programma “La Magia del Natale a San Giorgio del Sannio”, un cartellone fitto ... Secondo ntr24.tv
San Giorgio del Sannio – Polizia municipale, sì al concorso - Continua il percorso di puntellamento della Polizia municipale di San Giorgio del Sannio. Riporta ilsannioquotidiano.it
San Giorgio del Sannio, Ferragosto l'atteso rito per l'Assunta: celebrazioni in diversi centri dell'area - Nel cuore della Campania interna, l'estate non è solo un periodo di ferie e relax, ma il momento in cui si rinnova un rito che affonda le sue radici nel tempo: la solennità dell'Assunzione di Maria. Riporta ilmattino.it
Sannio, nasce l'Unione carabinieri-volontariato-protezione civile - Nasce l'associazione senza scopo di lucro Unac Odv, Unione nazionale Arma dei carabinieri, volontariato e Protezione Civile. Da ilmattino.it