San Giorgio a Cremano | Carabinieri liberi dal servizio arrestano pusher
Fermato un 27enne con hashish e materiale per il confezionamento: sequestrata la droga. Siamo a San Giorgio a Cremano, sono le 22 circa e due carabinieri della locale stazione stanno passeggiando per le strade del centro cittadino. I militari sono liberi dal servizio ma notano un gruppo di ragazzi e si avvicinano. Tra questi c’è anche il 27enne G.S. che, già noto alle forze dell’ordine, riconosce quei due carabinieri e tenta di allontanarsi. I militari fermano il 27enne e lo controllano. Perquisito, viene trovato in possesso di 15 grammi di hashish già suddivisa in dosi e pronte alla vendita. La perquisizione viene estesa anche nell’abitazione dell’uomo e lì vengono rinvenuti altri 8 grammi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisone e diverso materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
