San Cromazio di Aquileia | Un Santo Celebrato il 2 Dicembre

. San Cromazio di Aquileia è una figura venerata nella Chiesa cattolica, celebrata il 2 dicembre. Nato intorno al 345 d.C. ad Aquileia, una città di grande importanza nell'Impero Romano, Cromazio divenne vescovo di Aquileia nel 388 d.C. Durante il suo episcopato, si distinse per la sua dedizione alla diffusione della fede cristiana e per la sua lotta contro le eresie che minacciavano l'unità della Chiesa. Cromazio è noto per i suoi scritti teologici e omiletici, che hanno avuto un impatto significativo sulla dottrina cristiana. La sua opera più famosa è il commento al Vangelo di Matteo, che testimonia la sua profonda comprensione delle Scritture. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

