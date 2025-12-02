San Cristoforo un progetto di rinascita per l’ex Mercato Ittico | sarà un Polo dell’Economia Circolare e delle Start-up Sociali

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un intervento strategico per il futuro del quartiere. L’ex Mercato Ittico di Catania, storico presidio della memoria produttiva cittadina, è pronto a rinascere come motore dell’innovazione sociale e punto di riferimento per i giovani. La Giunta comunale guidata dal sindaco Enrico Trantino ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica “Completamento area ex mercato ittico per realizzazione polo economia circolare – spazio start up sociali”, un investimento da 5,4 milioni di euro, interamente elaborato dal personale comunale e finanziato dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 20212027. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

