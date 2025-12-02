San Casciano Val di Pesa | anziana non cade nella truffa del falso carabiniere E fa arrestare un 23enne

Firenzepost.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha 87 anni, ma non è caduta nella truffa del cosiddetto falso carabiniere e ha permesso ai veri militari dell'Arma di arrestare il presunto truffatore. E' accaduto a San Casciano in Val di Pesa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - San Casciano Val di Pesa: anziana non cade nella truffa del falso carabiniere. E fa arrestare un 23enne

