San Casciano | Abbiamo usato la sua auto per una rapina ma la truffa salta Arrestato 23enne

“La sua auto è stata usata per compiere una rapina, ci deve consegnare gioielli e denaro”. Così, più o meno, secondo quanto riferito ai carabinieri, si è sentita dire al telefono mercoledì 26 novembre - la notizia si è diffusa stamani - un'anziana signora di San Casciano in Val di Pesa.In questo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it