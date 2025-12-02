San Casciano | Abbiamo usato la sua auto per una rapina ma la truffa salta Arrestato 23enne
“La sua auto è stata usata per compiere una rapina, ci deve consegnare gioielli e denaro”. Così, più o meno, secondo quanto riferito ai carabinieri, si è sentita dire al telefono mercoledì 26 novembre - la notizia si è diffusa stamani - un'anziana signora di San Casciano in Val di Pesa.In questo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondisci con queste news
L’APPELLO: A SAN CASCIANO SI CERCA GIULIO Riceviamo e pubblichiamo: “Abbiamo perso Giulio, il nostro gatto, che si è allontanato da casa approfittando della porta aperta nella zona di via di Vignaccia, nel centro storico di San Casciano. Caratteris - facebook.com Vai su Facebook