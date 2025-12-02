Samsung Galaxy Z TriFold ufficiale | un incredibile tablet da 10 che piegato sta in tasca

Samsung aggiunge alla famiglia di pieghevoli un terzo form factor: questa volta ci troviamo davanti ad un tablet pieghevole che, grazie alla doppia cerniera, da piegato assume dimensioni simili a quelle di uno Z Fold delle prime generazioni. Pura maestria ingegneristica.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Samsung Galaxy Z TriFold ufficiale: un incredibile tablet da 10” che piegato sta in tasca

Samsung Galaxy Z Trifold è ufficiale: schermo da 10 pollici che si piega in tre - Sotto la scocca, il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm, affiancato da 16 GB di memoria RAM standard e opzioni di archiviazione da 512 GB o 1 TB.

