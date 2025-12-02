Samsung Galaxy Z TriFold è ufficiale | immagini specifiche e primi video hands-on

Solo poche settimane fa un leak aveva svelato le prime immagini di Samsung Galaxy Z TriFold alle quali hanno fatto seguito i primi video che mostravano più da vicino e nel dettaglio le numerose caratteristiche innovative di questo dispositivo. Ora Samsung ha annunciato ufficialmente Galaxy Z TriFold, un dispositivo che amplia i confini dell’innovazione mobile, . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy Z TriFold è ufficiale: immagini, specifiche e primi video hands-on

Approfondisci con queste news

Acquista un Samsung Galaxy dall’1 al 28 dicembre 2025 e ricevi una cover ufficiale dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 in omaggio! #SamsungGalaxy Scopri di più su: https://www.expert.it/it/it/exp/shop/attribute/ZU69 - facebook.com Vai su Facebook

Samsung Galaxy Z TriFold è ufficiale, ecco tutto quello che c’è da sapere - Solo poche settimane fa un leak aveva svelato le prime immagini di Samsung Galaxy Z TriFold alle quali hanno fatto seguito i primi video che mostravano ... Si legge su tuttoandroid.net

Samsung Galaxy Z TriFold: il primo smartphone a tre pannelli diventa realtà - Samsung ha presentato il Galaxy Z TriFold, primo foldable a doppia cerniera con display interno da 10 e supporto DeX standalone. Lo riporta hwupgrade.it

Samsung Galaxy Z Trifold è ufficiale: schermo da 10 pollici che si piega in tre - Sotto la scocca, il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm, affiancato da 16 GB di memoria RAM standard e opzioni di archiviazione da 512 GB o 1 TB. Si legge su hdblog.it

Samsung Galaxy Z TriFold ufficiale: smartphone e tablet insieme - Annuncio ufficiale per Samsung Galaxy Z TriFold: unisce lo schermo tipico di uno smartphone al display di un tablet da 10 pollici. Come scrive punto-informatico.it

Samsung lancia il Galaxy Z TriFold, il suo smartphone a tre schermi - Samsung svela il Galaxy Z TriFold, primo smartphone con doppia piega e schermo da 10 pollici. Come scrive iphoneitalia.com

Samsung Galaxy Z TriFold: il pieghevole a tre pannelli sarà più economico del rivale Huawei - Il Samsung Galaxy Z TriFold debutterà a dicembre con un prezzo inferiore al Huawei Mate XTs. Lo riporta mistergadget.tech