Samsung e Turkish Airlines insieme per rivoluzionare il tracciamento dei bagagli

Samsung e Turkish Airlines hanno lanciato ufficialmente il nuovo Smart Tagged Baggage Service, ecco di cosa si tratta L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung e Turkish Airlines insieme per rivoluzionare il tracciamento dei bagagli

Scopri altri approfondimenti

Samsung, debutta il servizio per ritrovare i bagagli smarriti: al via con Turkish Airlines Vai su X

Novità per il servizio streaming gratuito Samsung TV Plus! I canali "Cine Natale" e "BBC Earth" sono stati spostati nuovamente dalle numerazioni LCN 4002 e 4003 alle numerazioni LCN 4884 e 4487. I canali "Adrenaline Movies" e "Soap Turco" invece, sono s - facebook.com Vai su Facebook

Samsung, debutta il servizio per ritrovare i bagagli smarriti: al via con Turkish Airlines - Samsung lancia Smart Tagged Baggage Service con Turkish Airlines: il nuovo sistema permette di localizzare i bagagli smarriti sfruttando la rete Galaxy e SmartTag ... Come scrive msn.com

Samsung ha un nuovo partner contro i bagagli smarriti - Samsung ha annunciato una partnership con Turkish Airlines per rendere il recupero dei bagagli un processo trasparente, rapido e avanzato. Da gizchina.it