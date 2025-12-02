Samsung e Turkish Airlines insieme per rivoluzionare il tracciamento dei bagagli

Tuttoandroid.net | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samsung e Turkish Airlines hanno lanciato ufficialmente il nuovo Smart Tagged Baggage Service, ecco di cosa si tratta L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung e turkish airlines insieme per rivoluzionare il tracciamento dei bagagli

© Tuttoandroid.net - Samsung e Turkish Airlines insieme per rivoluzionare il tracciamento dei bagagli

Scopri altri approfondimenti

samsung turkish airlines insiemeSamsung, debutta il servizio per ritrovare i bagagli smarriti: al via con Turkish Airlines - Samsung lancia Smart Tagged Baggage Service con Turkish Airlines: il nuovo sistema permette di localizzare i bagagli smarriti sfruttando la rete Galaxy e SmartTag ... Come scrive msn.com

samsung turkish airlines insiemeSamsung ha un nuovo partner contro i bagagli smarriti - Samsung ha annunciato una partnership con Turkish Airlines per rendere il recupero dei bagagli un processo trasparente, rapido e avanzato. Da gizchina.it

Cerca Video su questo argomento: Samsung Turkish Airlines Insieme