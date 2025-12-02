Sampdoria ennesime voci sulla cessione | presunti contatti tra l’avvocato De Gennaro e soggetti interessati
2025-12-02 10:44:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: In casa blucerchiata si continua a parlare di possibili svolte societarie: ma resta da capire se gli azionisti abbiano intenzione di cedere realmente il club Nel vertice di giovedì a Milano, alla presenza dell’intero board direttivo, potrebbe essere affrontato anche il tema del futuro societario della Sampdoria. In questa fase la posizione di Tey resta centrale, dopo il recente extrabudget stanziato per saldare debiti con fornitori e agenti e in un quadro in cui non è ancora chiaro l’orientamento sulla possibile cessione del club o delle quote di maggioranza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Battuta d'arresto per la #Sampdoria allo stadio #Picco contro lo #Spezia Decide la sfida, valida per la 14a giornata di #SerieB, un guizzo di #Artistico al 50' fissando il match sul risultato di 1-0 Come giudicate la prova dei blucerchiati? LEGGI TUTTE LE - facebook.com Vai su Facebook
La Sampdoria al “Picco” va a picco (0-1); ennesima Waterloo. Decide un gol di Artistico. ligurianotizie.it/la-sampdoria-a… via @LiguriaNotizie Vai su X
Sampdoria, ennesime voci sulla cessione: presunti contatti tra l'avvocato De Gennaro e soggetti interessati - Facendo clic su "Continua", accetti la memorizzazione dei cookie sul tuo dispositivo per migliorare la navigazione del sito, analizzare l'utilizzo del sito e assistere nelle nostre attività di marketi ... Da msn.com
Bilancio Sampdoria, la relazione di Bdo cancella i dubbi sulla certificazione: società indignata. Pronte azioni legali? - La Sampdoria replica a voci su aggiustamenti e mancata certificazione del bilancio: è stata fatta da Bdo, regolarmente iscritta alla Consob ... clubdoria46.it scrive
Sampdoria, le manifestazioni di interesse per la società passano da Walker. E si cercano nuove intese con i creditori - Situazione creditori, si cercano nuove intese per alleggerire ulteriormente l'esposizione debitoria ... Scrive msn.com
Sampdoria, ricorso Vidal contro la cessione a Manfredi: possibile il rinvio - Come riporta La Gazzetta dello Sport è probabile che nelle prossime ore il giudice conceda altri due mesi di tempo, rinviando l'udienza ... Lo riporta m.tuttomercatoweb.com