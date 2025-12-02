Sampdoria è lui l’unica nota positiva oggi in casa blucerchiata! Gregucci crede in lui i dettagli
Sampdoria, l’unica nota lieta in casa blucerchiata: Gregucci punta su di lui! Ecco le ultimissime novità sul club di Serie B La Sampdoria esce dal derby ligure con la testa bassa dopo la sconfitta per 1-0 contro lo Spezia al Picco. Un risultato che complica ulteriormente la stagione dei blucerchiati, ancora alla ricerca di un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Pedrola e Pafundi tornano disponibili. Le aspettative per la partita di stasera non sono buone. La Juve Stabia vanta 10 punti in più nonostante abbia giocato una partita in meno della Sampdoria. L'unica notizia intrigante è il ritorno tra i convocati dei giovani Es - facebook.com Vai su Facebook
? #Sampdoria, autocommissariamento proprietà unica via per sperare di evitare la C Vai su X
Sampdoria, sarà Pontedilegno a ospitare la preparazione. La nota del club blucerchiato - Alla fine la Sampdoria non resterà a Genova, o a Bogliasco, per la preparazione estiva in vista della prossima stagione. Segnala tuttomercatoweb.com
La nota della Sampdoria: "Il ritiro del ricorso da parte del Brescia cancella le ombre" - Chiusa la vicenda Brescia, che annunciando il ritiro del ricorso contro la penalizzazione per le irregolarità sui pagamenti, retrocede in serie C, la Sampdoria è pronta a ... Lo riporta tuttomercatoweb.com