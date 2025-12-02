Sampdoria è lui l’unica nota positiva oggi in casa blucerchiata! Gregucci crede in lui i dettagli

Sampdoria, l’unica nota lieta in casa blucerchiata: Gregucci punta su di lui! Ecco le ultimissime novità sul club di Serie B La Sampdoria esce dal derby ligure con la testa bassa dopo la sconfitta per 1-0 contro lo Spezia al Picco. Un risultato che complica ulteriormente la stagione dei blucerchiati, ancora alla ricerca di un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sampdoria, è lui l’unica nota positiva oggi in casa blucerchiata! Gregucci crede in lui, i dettagli

