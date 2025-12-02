È un fiume in piena Salvatore Arena, quando si tratta di parlare di arte: "ho voluto raccontare la figura di Giovanni Verga in chiave classica, ma anche realistica e innovativa che potesse essere apprezzata dal fruitore contemporaneo. La mia firma? Il Pokemon in mano alla bimba. Così tutti i bambini che lo guarderanno si potranno riconoscere nella bimba di fantasia ritratta sulle ginocchia del signor Verga". Monzese, nato proprio nel padiglione ostetricia dell’Ospedale vecchio, figlio di parquettisti, Salvatore si è diplomato geometra all’istituto Mosè Bianchi di Monza. Poi vista la piega urbanistica della scuola (dopo la riforma l’ex istituto per Geometri si chiama Costruzioni, ambiente e territorio), volendo dedicarsi alle arti figurative, si è iscritto al corso serale del liceo artistico Nanni Valentini, dal 2015 al 2020, per conseguire un secondo diploma, mentre lavorava nell’attività di famiglia e poi al dipartimento di arti visive e pittura dell’Accademia di Brera dove si sta laureando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salvatore Arena l’ex geometra diventato artista