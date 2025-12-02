Salvati nel chietino 15 cani che vivevano nel fango

AGI - Vivevano nel fango, circondati da recinzioni fatiscenti e senza una copertura che potesse ripararli davvero dalle intemperie. Altri, invece, erano rimasti chiusi all'interno di un'attività commerciale non operativa. Sono in tutto 15 i cani portati in salvo a Fara Filiorum Petri (Chieti) grazie a un'operazione di controllo del benessere animale condotta dal Servizio veterinario di Sanità animale della Asl Lanciano Vasto Chieti, diretto da Giovanni Di Paolo. L'intervento, scattato nelle ultime settimane nell'ambito di un'intensificazione della vigilanza sul territorio, ha portato al sequestro preventivo degli animali in due distinte operazioni, con l'ipotesi di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Salvati nel chietino 15 cani che vivevano nel fango

