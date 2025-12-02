Salvati nel chietino 15 cani che vivevano nel fango

AGI - Vivevano nel fango, circondati da recinzioni fatiscenti e senza una copertura che potesse ripararli davvero dalle intemperie. Altri, invece, erano rimasti chiusi all'interno di un'attività commerciale non operativa. Sono in tutto 15 i cani portati in salvo a Fara Filiorum Petri (Chieti) grazie a un'operazione di controllo del benessere animale condotta dal Servizio veterinario di Sanità animale della Asl Lanciano Vasto Chieti, diretto da Giovanni Di Paolo. L'intervento, scattato nelle ultime settimane nell'ambito di un'intensificazione della vigilanza sul territorio, ha portato al sequestro preventivo degli animali in due distinte operazioni, con l'ipotesi di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Salvati nel chietino 15 cani che vivevano nel fango

Scopri altri approfondimenti

NON AVEVAMO NESSUN DUBBIO !!!!!!!! Famiglia nel bosco, abitanti di Palmoli: "Sono educati, hanno una vita regolare". Nella piccola comunità nel Chietino si esprime sostegno ai coniugi Trevallion-Birmingham "È una vita regolare, stanno meglio degli altri". - facebook.com Vai su Facebook

Salvati nel chietino 15 cani che vivevano nel fango - Vivevano nel fango, circondati da recinzioni fatiscenti e senza una copertura che potesse ripararli davvero dalle intemperie. Scrive msn.com

FARA FILIORUM PETRI: SALVATI 15 CANI LASCIATI NEL FANGO E CHIUSI IN UN NEGOZIO, BLITZ DELL’ASL - Vivevano nel fango, circondati da recinzioni fatiscenti e senza una copertura che potesse ripararli davvero dalle intemperie. Segnala abruzzoweb.it

Quindici cani salvati nel Chietino, vivevano nel fango - Sono quindici i cani tratti in salvo dal Servizio veterinario della Asl Lanciano Vasto Chieti in due distinti interventi a Fara Filiorum Petri, dove gli animali vivevano nel fango, tra recinzioni fati ... Scrive msn.com

Prima vivevano in una casa fatiscente, ora sono cani poliziotto: la rinascita di questi Springer Spaniel ti emozionerà - Da una casa fatiscente del South Yorkshire al centro di addestramento della Greater Manchester Police: è la straordinaria trasformazione di Bruce, Pablo, Lola e Nellie, quattro Springer Spaniel ... Da greenme.it