Salute l' esperta | Ecco come il design può migliorare il benessere delle persone

Roma, 2 dic. (AdnkronosLabitalia) - Nel mondo, oggi, i medici prescrivono il contatto con la natura come supporto nel trattamento della depressione, dell'ansia o dello stress cronico. In alcuni Paesi, perfino le visite a musei e gallerie d'arte vengono rimborsate, mentre gli effetti terapeutici dell'arte diventano oggetto di studi sempre più approfonditi. Infine, è di recente diffusione la notizia secondo la quale in Svezia i medici possono prescrivere viaggi per risolvere problemi di salute. E lo spazio che ci circonda? Il modo in cui sono progettate le nostre case, le scuole, i luoghi di lavoro e gli spazi condivisi incide concretamente sul nostro andamento, sul benessere quotidiano e sulla qualità della vita nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

