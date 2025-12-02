Salute cresce la ' povertà sanitaria'

10.00 Aumenta la povertà sanitaria, con una difficoltà crescente di molti italiani a pagare di tasca propria i farmaci non coperti dal Servizio sanitario nazionale, il ticket per medicinali e i prodotti da banco. Sono i dati presentati a un convegno di Agenzia per il Farmaco e Banco Farmaceutico, a Roma. Più uomini che donne (51,6 contro 48,%) soprattutto adulti e minori, rispettivamente il 58% e il 29% del campione. Più malati acuti che cronici (56 e 44%) Nel 2024 spesa medica per 23,81mld, ma solo 13,6mld a carico del Ssn (57,3%). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

