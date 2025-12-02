Salto con gli sci le donne tornano a Wis?a dopo 3 anni Stavolta non sarà gara ibrida!

La terza tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci si disputerà giovedì 4 e domenica 5 dicembre a Wis?a (Polonia), contesto in cui le ragazze volanti fanno il proprio ritorno dopo tre anni d'assenza. Interessante notare come si sia deciso di spalmare il programma su ben quattro giorni, per dare la massima visibilità al settore rosa. In effetti, è già una notizia vedere gare del circuito maggiore riservate al " Gentil sesso " tenersi in Polonia. Da queste parti, l'interesse per il settore maschile è massimo, senza tuttavia essere controbilanciato dalla medesima popolarità per l'altra metà del cielo.

