Salta il divieto di caldaie a gas dal 2029 le nuove regole Ue fanno marcia indietro

La Commissione europea ha pubblicato una nuova bozza della norma che avrebbe dovuto vietare la produzione e la vendita di caldaie a gas a partire dal 2029. Con una modifica tecnica, questo divieto è stato di fatto cancellato. Il compito di ridurre l'utilizzo del gas per il riscaldamento sarà lasciato ai singoli Paesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Rischio altissimo, scatta il divieto”. Addio gel e smalto alle unghie: cosa hanno scoperto - facebook.com Vai su Facebook

Salta il divieto di caldaie a gas dal 2029, le nuove regole Ue fanno marcia indietro - La Commissione europea ha pubblicato una nuova bozza della norma che avrebbe dovuto vietare la produzione e la vendita di caldaie a gas a partire dal 2029 ... Secondo fanpage.it

L’Ue verso il passo indietro sullo stop alle caldaie a gas: salta l’ipotesi di vietarne la vendita a partire dal 2029 - Resta, tuttavia, la scadenza fissata dalla direttiva «case green»: dal 2040 non si potranno più installare nuove caldaie alimentate con combustibili fossili ... Lo riporta msn.com

Bruxelles fa retromarcia sul bando relativo alle caldaie a gas - In consultazione la bozza di revisione del regolamento Ecodesign: salta l’ipotesi di vietare la commercializzazione di caldaie dal 2029 ... Si legge su msn.com

Francia, salta lo stop caldaie a gas entro il 2026/ Il governo rivedrà le scadenze - La Francia aveva programmato lo stop alla vendita di caldaie a gas entro il 2026, dopo le proteste di associazioni di consumatori e famiglie, ora il governo è pronto a rivedere le scadenze In Francia ... Da ilsussidiario.net

Incentivi caldaie a gas, l’Ue mette l’Italia in mora - La Commissione europea avvia una procedura di infrazione contro il nostro Paese per ritardi nel recepimento della direttiva Epbd ... Da qualenergia.it

Divieto caldaie a gas entro 2029/ Codacons: “insostenibile, stangata da 16.000 euro” - L'Unione Europea verso il divieto di vendere caldaie a gas entro il 2029, ma il Codacons lancia l'allarme: "stangata per famiglie fino a 16. Da ilsussidiario.net